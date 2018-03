Ronaldo 'il fenomeno' a compleanno Inter

MILANO, 8 MAR - "I giocatori nerazzurri hanno la responsabilità di dover onorare una maglia storica e importante. Devono dare il massimo in ogni occasione. Il Napoli sta giocando un calcio divertente ma naturalmente tifo Inter": sono le parole di Ronaldo, il 'Fenomeno', a Sky. Il campione e' Milano per la festa dei 110 anni del club in agenda domani. Serata di gran gala durante la quale saranno svelati anche i nomi dei quattro giocatori che entreranno nella 'Hall of Fame' nerazzurra. I protagonisti della storia dell'Inter parteciperanno in massa ma la testa della squadra e' tutta sulla partita casalinga di domenica contro il Napoli. Attesi diecimila tifosi partenopei e si conta di superare il traguardo dei 60 mila ticket venduti.