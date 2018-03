Higuain: Vincere a Wembley non è facile

ROMA, 7 MAR - "E' stata una partita molto difficile, contro una grandissima squadra come il Tottenham. Ma sapevamo che le opportunità sarebbero arrivate e siamo stati bravi a sfruttarle. Siamo molto felici per questo risultato, vincere a Wembley in rimonta non è facile: la qualificazione è meritata. Sono orgoglioso e ringrazio lo staff medico, ma anche la mia fidanzata che mi ha sopportato e supportato in questi giorni in cui l'umore non era il massimo". Così Gonzalo Higuain ha commentato, ai microfoni di Premium, la vittoria con qualificazione ai quarti di Champions della Juve a Londra, contro il Tottenham.