Champions: Manchester City-Basilea 1-2

ROMA, 7 MAR - Il Manchester City, che aveva ampiamente ipotecato la qualificazione ai quarti di finale della Champions League nella partita d'andata, è stato sconfitto in casa dal Basilea per 2-1, nel ritorno degli ottavi. La squadra di Pep Guardiola era passata in vantaggio dopo 8', con Gabriel Jesus, ma è stata raggiunta dalla rete di Elyounoussi al 17', quindi superata da Lang, che ha battuto il portiere Claudio Bravo al 26' della ripresa. All'andata i 'Citizens' avevano vinto 4-0 in Svizzera.