Ronaldo a Milano per Inter hall of fame

MILANO, 7 MAR - Ronaldo è a Milano. Venerdì sera il brasiliano, infatti, parteciperà alle celebrazioni per i 110 anni dell'Inter, in qualità di candidato per entrare a far parte della Hall of Fame degli attaccanti del club (se la giocherà con Meazza e Altobelli). Ronaldo, come testimoniato da alcuni scatti apparsi sui profili social dell'Inter, ha incontrato i brasiliani Miranda e Dalbert: gli è stata donata una maglia nerazzurra con il numero 10 e la scritta 'Fenomeno'.