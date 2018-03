Lazio-D.Kiev, pronto piano sicurezza

ROMA, 7 MAR - Messo a punto il piano di sicurezza per la partita di Europa League Lazio-Dinamo Kiev in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma. "Sebbene l'incontro non sia considerato 'a rischio' l'attenzione resta massima, attesa la delicata situazione interna craina e le intemperanze manifestate dai tifosi della squadra ospite nel loro paese" sottolinea la Questura. Stamattina si è tenuto il tavolo tecnico presieduto dal questore Guido Marino in cui sono state esaminate nel dettaglio le misure di sicurezza. Sono circa 300 i supporter della Dinamo attesi che arriveranno a Roma a bordo di aerei, autobus ed auto. Dalle 16 di domani potranno recarsi al punto d'incontro di piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, da dove raggiungeranno l'impianto sportivo a bordo di autobus scortati dalle forze dell'ordine. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18.30. Predisposti già da oggi servizi di vigilanza sia nei pressi dello stadio Olimpico sia nelle zone maggiormente frequentate del centro.