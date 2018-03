Gattuso, spero di restare al Milan ma...

CARNAGO (VARESE), 7 MAR - Alla vigilia del confronto con Arsene Wenger, da 22 anni sulla panchina dell'Arsenal, Rino Gattuso ammette che allenare così a lungo non sarà semplice per lui. "Restare così tanto al Milan? Mi piacerebbe molto, ma veramente non so per quanti anni potrei fare questo lavoro - ha sorriso l'ex mediano, alla guida dei rossoneri da novembre -. Vorrei farlo a lungo, ma posso farlo solo mettendoci tutto me stesso e a volte arrivo sfatto, cotto. O mi do una calmata o non so quanto a lungo riesco a farlo". "Io spero di stare a lungo, ma la firma sui contratti la mette Fassone e le scelte le fa Mirabelli - ha sorriso Gattuso, intervistato da Sky prima della conferenza stampa -. Il mio compito è far migliorare la squadra e vincere il più possibile. Per me è un orgoglio allenare questa squadra".