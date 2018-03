Gerson, Torino? Riscattiamo ko Coppa

ROMA, 7 MAR - Il Torino all'Olimpico, di nuovo. E stavolta la Roma vuole uscire dal campo con una vittoria. I giallorossi venerdì sera puntano a riscattare l'eliminazione subita dai granata negli ottavi di Coppa Italia. "Sappiamo che sarà una partita difficile, in settimana abbiamo lavorato duro per farci trovare concentrati. Dobbiamo vincere e conquistare i tre punti" spiega Gerson. "Il perché di quella sconfitta? Il calcio è così, se sbagli troppo perdi. C'è il giorno in cui ti va tutto storto e un altro in cui va tutto bene. Però è il passato, è cambiata la testa e adesso dobbiamo fare diversamente". Il brasiliano è in corsa per una maglia da titolare, mentre Daniele De Rossi dovrebbe riposare nonostante si sia allenato regolarmente col resto del gruppo dopo aver smaltito il problema alla caviglia rimediato col Napoli. Il capitano tornerà al suo posto nel successivo impegno di Champions League con lo Shakhtar Donetsk, così come Fazio e Dzeko fermati in campionato per un turno dal giudice sportivo.