Astori: l'omaggio di A.Della Valle

FIRENZE, 7 MAR - Andrea Della Valle è tornato oggi a Firenze per stare vicino alla squadra e per andare a rendere un primo omaggio a Davide Astori, nella camera ardente che dalle 16:30 sarà allestita a Coverciano. Il presidente onorario della Fiorentina si è recato in mattinata al centro sportivo per stare vicino ai dirigenti, all'allenatore e alla squadra, con la quale pranzerà prima di recarsi a Coverciano a salutare il capitano scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica scorsa. In serata è atteso anche Diego Della Valle, entrambi i proprietari viola presenzieranno domani ai funerali che si terranno dalle 10 nella basilica di Santa Croce. Anche tutti i compagni di squadra di Astori, in giornata, si recheranno a Coverciano per un primo struggente abbraccio al loro capitano.