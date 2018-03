Pizzul domani 80 anni, oggi furto a casa

UDINE, 7 MAR - Domani la storica voce del calcio italiano, Bruno Pizzul, festeggerà gli 80 anni, ma intanto gli hanno svaligiato la casa. Lo rendono noto Messaggero Veneto e Il Piccolo, sottolineando che a Cormons, nel suo Friuli, è tutto pronto per i festeggiamenti. All'epoca, quando era ragazzino, Cormòns era in mano agli austriaci. Ex calciatore, laureato in giurisprudenza, Pizzul arrivò presto alla Rai di Corso Sempione a Milano, vincendo un concorso per telecronisti. I ladri gli hanno portato via dalla sua villa tutti i gioielli custoditi in un cassetto.