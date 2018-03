Serie B: Perugia-Brescia 2-0

PERUGIA, 6 MAR - Il Perugia ha battuto 2-0 il Brescia nel recupero della 7/a giornata di ritorno di B, rinviata il 27 febbraio per neve. L'incontro, disputato allo stadio Curi, è iniziato nel ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori. Oltre al minuto di silenzio disposto dalla Lega B e il lutto al braccio dei giocatori di entrambe le squadre, i biancorossi sono entrati in campo indossando una maglia con scritto "Ciao Davide". I padroni di casa sbloccano il risultato al 14' sugli sviluppi di un angolo con Cerri. Tre minuti il palo nega il raddoppio a Di Carmine, salvando Minelli. Verso la mezz'ora il Brescia torna in pressing, ma fatica a trovare la via del gol contro un Perugia ben organizzato in difesa. Al 40' Curcio tenta la botta di sinistro, ma Leali blocca in due tempi. Nella ripresa il Perugia continua a gestire il gioco e segna ancora: palla in area di Mustacchio, sulla linea ci mette il piede Di Carmine (52'). Perugia 8/o a 40 punti, Brescia 16/o a quota 33.