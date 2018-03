Elezioni: Malagò,aspetto di confrontarmi

ROMA, 6 MAR - "I risultati delle elezioni? Come funzionario pubblico non commento e non faccio il tifo per nessuno. Aspetto di confrontarmi nel più breve tempo possibile ma vanno rispettati i tempi". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, rispondendo a chi gli chiede una sua lettura del voto. "Se da parte di chi governerà mi aspetto attenzione verso il nostro mondo? Io faccio un discorso di buonsenso: lo sport è un tema centrale del pianeta e in particolare nel nostro Paese - precisa a margine di un'iniziativa al Foro Italico - Non vedo perché non ci debba essere attenzione e sensibilità nei confronti del nostro mondo. Peraltro, con le nostre criticità e complessità, abbiamo fatto sempre fare bella figura al Paese. Sull'ipotesi di Adriano Galliani come possibile ministro per lo Sport, Malagò preferisce non schierarsi: "Se dicessi sì sarebbe un endorsement e sarei di parte, se dicessi no non sarei una persona onesta intellettualmente perché Galliani è sicuramente una persona competente. Ma non tifo per nessuno".