Guardiola,nastro giallo?FA non ha capito

MANCHESTER (INGHILTERRA), 6 MAR - "Glenn si è scusato e va bene. Ma la prima impressione che ho avuto dopo aver sentito le sue parole è che non abbia capito qual'è il significato del nastro giallo, che non ha nulla a che vedere con l'indipendenza" della Catalogna. Pep Guardiola, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions tra il suo Manchester City ed il Basilea, è tornato sulla polemica con l'amministratore delegato della Football Association, Martin Glenn, il quale aveva paragonato il nastro giallo esibito dall'allenatore ad un "simbolo politico". Il nastro, ha chiarito Guardiola, "rappresenta il sostegno a quattro persone che sono in prigione senza aver fatto nulla per meritarselo".