Champions,caos a Parigi sotto hotel Real

PARIGI, 6 MAR - Petardi e fumogeni sotto l'hotel del Real Madrid: così gli ultrà parigini hanno tentato di rendere agitato il sonno prepartita del Real Madrid, favorito nella sfida di stasera per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. Poco prima delle 2, una cinquantina di ultrà si sono dati appuntamento nella elegante rue de Courcelles, VIII arrondissement, davanti all'entrata principale dell'hotel, ed hanno cominciato ad accendere fumogeni e far esplodere petardi, intonando slogan minacciosi e di scherno contro gli avversari. I disordini - secondo fonti del Real Madrid - sono durati circa mezz'ora, una durata che il PSG non conferma e, anzi, ritiene esagerata. Per far allontanare i tifosi e tornare la calma è stato necessario l'intervento della polizia.