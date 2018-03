Champions: Pochettino "Juve grandissima"

TORINO, 6 MAR - "Domani affronteremo una delle squadre più grandi della storia: se riusciremo a non pensare al risultato ed a giocare liberi, avremo possibilità di passare il turno". Parole del tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro la Juventus: "Sono reduci da due finali in tre anni - ha spiegato Pochettino -, dovremo dare tutti il massimo senza pensare troppo al risultato. La squadra è positiva, i miei calciatori sono coraggiosi, amano le sfide: dobbiamo pensare che si può vincere, ma molto dipenderà dalla prestazione". Nella Juve è probabile il ritorno di Higuain: "E' uno dei migliori attaccanti del mondo, insieme a Kane. Giocare contro lui, Dybala e Messi è sempre molto difficile. Ma domani non giochiamo contro Higuain, bensì contro una grande Juventus e dovremo stare attenti a tutti i loro giocatori, non solo a Higuain".