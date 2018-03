Astori: recuperi il 3 e 4 aprile

MILANO, 5 MAR - Le partite di campionato rinviate per la morte di Davide Astori verranno recuperate fra il 3 ed il 4 aprile, a eccezione del derby di Milano, per cui si aspetterà l'esito dell'ottavo di finale di Europa League dei rossoneri. "Si potrebbero aprire scenari che riguardano la finale di Coppa Italia in programma il 9 maggio, a seconda anche del risultato Juve in Champions", ha spiegato il commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò: "La Fiorentina ha chiesto per fattore emotivo di non tornare a giocare a Udine nel giro di pochi giorni".