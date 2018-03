Astori: Fiorentina pensa a psicologo

FIRENZE, 5 MAR - Da domani i giocatori della Fiorentina potrebbero essere affiancati da uno psicologo. E' quanto trapela da ambienti vicini al club viola dopo la tragedia della scomparsa improvvisa del capitano della squadra Davide Astori. Una tragedia che ha scioccato tutto il mondo del calcio e in particolari i giocatori viola che l'hanno vissuta da vicino. Intanto proseguono inarrestabili i messaggi per ricordare Astori. Fra i più toccanti quello di Luigi Ciatti, il padre del giovane tifoso viola ucciso tempo fa in una discoteca a LLoret de Mar: "Sarete sicuramente uno accanto all'altro, due bravi ragazzi che avrebbero meritato di viverla fino in fondo, un destino crudele vi ha portato via troppo presto", scrive l'uomo su Facebook accompagnando queste parole con una foto del capitano della Fiorentina mentre depone un mazzo di fiori davanti allo striscione dedicato proprio a Niccolò ai piedi della curva Fiesole.