Champions: Real, Modric tra i convocati

MADRID, 5 MAR - Ci sono anche Luka Modric e Toni Kroos nella lista dei 24 convocati del Real Madrid partiti alla volta di Parigi per la sfida del ritorno degli ottavi di Champions contro il Psg. I due centrocampisti sono fermi da tre settimane per problemi fisici (il croato ha noie muscolari, il tedesco a un piede), ma adesso sembrano recuperati e per questo il tecnico Zinedine Zidane li ha inseriti fra coloro che sono disponibili, visto che ieri si sono allenati con il resto del gruppo. Per la sfida del Parco dei Principi il Real avrà a disposizione anche Carvajal, che ha saltato il match di andata per squalifica.