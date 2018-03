Champions, Dani Alves lancia il Psg

PARIGI, 5 MAR - "La storia è fatta per essere cambiata: dobbiamo fare in modo, eliminando una squadra di rango come il Real, che il Paris SG non venga considerato soltanto una società con molti soldi a disposizione". Parlando alla vigilia della sfida di ritorno contro Cristiano Ronaldo e compagni, per gli ottavi di Champions, Dani Alves fa capire che la rimonta è possibile e che quindi il team parigino può ribaltare l'1-3 dell'andata al Bernabeu. "Domani sarà un momento unico - dice ancora il brasiliano, per anni avversario dei merengue con la maglia del Barcellona e a Cardiff con quella della Juventus -, di quelli che forse non avremo più la possibilità di rivivere. In passato il Psg ha mostrato di avere dei limiti in una competizione come questa, ma ora è giunto il momento di oltrepassarli, andando oltre. Vogliamo mandare un messaggio a tutti".