Kane, contro la Juve senza calcoli

LONDRA, 5 MAR - Da 'underdogs' a favoriti per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, Harry Kane scommette sul Tottenham a due giorni dal ritorno contro la Juventus: "Giocheremo per vincere". "Probabilmente prima dell'andata non eravamo i favoriti, ma dopo quella partita ora la gente si aspetta che passiamo noi - le parole dell' attaccante, a segno anche all'Allianz Stadium -. Dovremo reggere la pressione. Sappiamo di aver giocato bene e che avremmo potuto anche vincere (a Torino, ndr). E' una grande partita, emozionante. E' per vivere simili notti che noi tutti giochiamo a calcio. Siamo maturati molto quest'anno, lo avevamo già dimostrato nella fase a gironi e ora nelle partite contro le grandi squadre. Qualificarci aiuterebbe ancor di più la nostra autostima. Senza calcoli, giocheremo per vincere, non possiamo affrontare questa partita con pensieri negativi. E' il nostro modo di giocare. Ma se all'80' saremo ancora 0-0 potremo fare calcoli differenti", ha concluso con prudenza l'attaccante inglese.