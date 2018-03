Astori: Fiorentina accolta da tifosi

FIRENZE, 4 MAR - La Fiorentina, giunta in aereo a Firenze di rientro da Udine, ha raggiunto il centro sportivo dove la squadra si allena durante la settimana, attiguo al 'Franchi'. E davanti allo stadio ci sono centinaia di tifosi, con striscioni e sciarpe attaccate ai cancelli dello stadio. Sempre al centro sportivo è già arrivato anche Andrea Della Valle. Intanto, a Udine, i familiari di Astori erano arrivati in obitorio di Santa Maria Misericordia. I genitori ed il fratello Bruno, arrivati poco dopo le 15 in albergo, hanno evitato la folla di giornalisti in attesa entrando nell'hotel da un ingresso retrostante. Qui era ad attenderli un'auto che li ha accompagnati all'obitorio.