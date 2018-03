Malagò, Recuperi? Ipotesi rinvio Coppa

ROMA, 4 MAR - Slittamento della finale di Coppa Italia alla settimana successiva all'ultima di campionato prevista già per il 20 maggio, con le gare di Serie A rinviate oggi che saranno recuperate proprio nel giorno della finale di Tim Cup 9 maggio. È l'ipotesi anticipata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che domani sarà discussa in una riunione di Lega di Serie A. "Ci sono delle ipotesi per ciò che riguarda il recupero. Alcune società hanno un calendario molto fitto e visto che l'Italia non è ai Mondiali qualcuno ha chiesto di far slittare il turno", ha spiegato il n.1 dello sport e commissario della Lega di A nella conferenza stampa per la scomparsa di Astori. L'alternativa è recuperare il 14 marzo tutte le gare rinviate, ad eccezione di Samp-Atalanta e Milan-Inter che si recupereranno il 9 maggio con la finale di Coppa comunque rinviata a dopo il campionato. Questo perché il 14 marzo è già previsto il recupero di Atalanta-Juve mentre il Milan potrebbe avere tutte le date occupate per gli impegni in Europa League.