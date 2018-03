Astori: Malagò 'era doveroso rinviare'

ROMA, 4 MAR - "Sono vicino alla compagna Francesca, con cui Davide ha avuto una bambina che ora ha due anni. Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa in sala Giunta per commentare la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori, avvenuta nella nottata nel ritiro dei Viola a Udine. "Il calcio che io penso e che immagino è di valori, di ideali, condivisione di emozioni e rispetto. Non solo nell'atleta ma anche dell'uomo. Era doveroso", ha aggiunto Malagò, porgendo le "condoglianze da tutto il mondo dello sport, non solo il calcio".