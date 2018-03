Astori: lieve malore per Lopez

GENOVA, 4 MAR - Nessuna voglia di parlare negli spogliatoi del Luigi Ferraris dove era in programma Genoa-Cagliari, annullata per la morte improvvisa di Davide Astori. La notizia ha colpito profondamente le due società e in particolare il Cagliari dove Astori aveva giocato per ben sei stagioni dal 2008 al 2014. Sguardi increduli e persi nel vuoto quelli dei giocatori che alla spicciolata hanno raggiunto il pullman mentre il tecnico Lopez, che oltre ad averlo allenato di Astori era stato anche compagno di squadra, alla notizia della tragedia è stato colpito da un lieve malore. Il presidente del Cagliari Giulini ha voluto salutare i media presenti ma non se l'è sentita di rilasciare dichiarazioni scuotendo la testa con aria distrutta. Tra i giocatori del Genoa sconvolto Mattia Perin che con Astori era stato spesso compagno in Nazionale.