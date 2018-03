Cagliari 'con noi realizzato tuoi sogni'

CAGLIARI, 4 MAR - "Con la nostra maglia hai realizzato i tuoi sogni, hai fatto gol in Nazionale, sei stato il nostro capitano coraggioso. Ti sei fatto amare dalla nostra gente e hai amato la nostra terra. Ciao Davide". E' il messaggio di cordoglio per la morte di Davide Astori del Cagliari Calcio, che ha pubblicato un post sulla pagina ufficiale di Facebook. A questo si affianca un breve saluto pubblicato nel sito ufficiale. "Ciao Davide, resterai per sempre nei nostri cuori". Il cordoglio del Cagliari è espresso da presidente, dirigenti, calciatori e staff tecnico e da tutto il club. Per il resto in casa rossoblù c'è solo silenzio e tristezza a Genova per la improvvisa scomparsa del difensore. Il Cagliari era già sceso in campo per il riscaldamento quando la notizia si è diffusa sia sul terreno di gioco sia sugli spalti. In tribuna si è visto il presidente rossoblu Tommaso Giulini: la richiesta di non giocare sarebbe partita proprio dal Cagliari e subito accettata anche dal Genoa.