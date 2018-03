Astori: giocatore era in camera da solo

UDINE, 4 MAR - E' confermata la notizia che il capitano della Fiorentina dormiva in camera da solo nell'albergo Là di Moret. Secondo quanto si è appreso, Astori non era l'unico ad avere una camera singola, poiché i giocatori avrebbero dormito alcuni in due in una stanza, altri da soli. Intanto, poco fa la squadra della Fiorentina ha lasciato l'albergo "Là di Moret" per raggiungere l'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia) scortata dai Carabinieri.