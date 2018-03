Fiorentina, Astori morto in hotel Udine

UDINE, 4 MAR - Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata nell'albergo a Udine dove la squadra viola era in ritiro in vista della partita di oggi con l'Udinese. Dalle prime informazioni a causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. La partita è stata rinviata per decisione del commissario della Lega Calcio, Giovani Malagò.