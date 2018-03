Il Pescara esonera Zeman

PESCARA, 4 MAR - Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. La decisione è stata presa dal presidente Daniele Sebastiani nella nottata dopo una lunga riflessione. Fatali al boemo, oltre al ko di ieri a Cittadella, anche i risultati negativi della squadra che si trova a cinque punti dalla zona play-out. La squadra sarà affidata al tecnico della Primavera Massimo Epifani, ma per la sostituzione di Zeman si fa il nome di Roberto Stelline, che da alcune settimane si è trasferito a Pescara. Questo il comunicato ufficiale della società biancazzurra sul sito: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali".