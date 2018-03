Benevento: presidente 'presto dimesso'

BENEVENTO, 4 MAR - "La famiglia Vigorito ringrazia sentitamente tutti coloro che, in queste ore, stanno manifestando vicinanza e affetto al presidente. Per rispettare il riposo prescritto dai medici e per non arrecare disagi al personale sanitario e agli altri pazienti, la famiglia Vigorito invita i tifosi a non raggiungere la struttura ospedaliera. Presto, il presidente sarà dimesso". E' il messaggio che la famiglia di Oreste Vigorito rivolge ai tifosi dopo il ricovero in una struttura ospedaliera, per un malore, del presidente del Benevento calcio che oggi non siederà in tribuna allo stadio per assistere all'incontro della sua squadra giallorossa contro l'Hellas Verona.