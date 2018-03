Serie A: Napoli-Roma 2-4

ROMA, 3 MAR - Una grande Roma stoppa la corsa del Napoli. Gli azzurri dopo 10 vittorie di fila sono fermati al S.Paolo dai giallorossi che vincono 4-2 e tornano al terzo posto in classifica, mentre gli azzurri si confermano in testa alla classifica a +1 sulla Juve che deve recuperare una partita. Eppure gli uomini di Sarri erano partiti alla grande, con Insigne subito in gol (6'). Ma la gioia dura appena 60", quelli che bastano a Under per riportare in pari la gara, sua pure con l'ausilio di Mario Rui. Il Napoli fa la gara ma la Roma ribatte colpo su colpo e Alisson è autore di un paio di grandi interventi. La Roma sorniona affonda appena puo' e ne approfitta Dzeko (grande gara la sua) che salta più in alto di tutti e lascia esterrefatto Reina. Nella ripresa il copione non cambia: Insigne ci prova due volte ma Alisson è ancora super, poi tocca ancora a Dzeko (28') indirizzare il match con un bellissimo gol, mentre Perotti (34') la chiude approfittando di una disattenzione di Rui. Inutile il gol di Mertens in pieno recupero.