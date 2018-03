Ifab,sì 4/a sostituzione a supplementari

ZURIGO, 3 MAR - L'International Board (Ifab) ha deciso di autorizzare la possibilità di attuare una quarta sostituzione durante i tempi supplementari. Come nel caso della Var, si tratta di un'opzione fornita dall'organismo garante delle regole del gioco agli organizzatori di competizioni, non un obbligo. La Fifa deve approvare Var ed eventualmente quarta sostituzione alla sua prossima riunione del Consiglio, il 16 marzo a Bogotà, per poterle impiegare al Mondiale in Russia. Ma dovrebbe trattarsi di una formalità.