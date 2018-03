Simeone, vincere Liga quasi impossibile

ROMA, 3 MAR - "E' molto difficile, quasi impossibile, vincere la Liga anche perche' negli ultimi anni hanno vinto sempre Real Madrid e Barcellona": così il tecnico dell'Atletico di Madrid, Diego Simeone, alla vigilia della trasferta del Camp Nou, con i Colchoneros distanti 5 punti dai blaugrana. "Andiamo a giocare contro una squadra che sta facendo una stagione fantastica e la partita sarà decisa dai dettagli. Valverde ha risolto con successo il problema legato alla partenza di Neymar, cambiato un sistema che aveva funzionato per molti anni, facendo vedere a tutti che il Barca può giocare anche col 4-4-2". "L'obiettivo è arrivare alle ultime cinque giornate con delle possibilità. In quel caso avremo delle chance. Mancano 12 partite e tutti siamo in corsa per qualcosa".