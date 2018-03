Serie A: Spal-Bologna 1-0

FERRARA, 3 MAR - La Spal batte il Bologna 1-0 nel primo anticipo della 27/a giornata di Serie A. Partita condizionata dalla pioggia che ha reso il campo ai limiti della praticabilità. Al 10' il Bologna rimane in 10 per l'espulsione di Gonzalez, punito dall'arbitro Rocchi per un fallo su Antenucci lanciato a rete. La Spal cerca di sfruttare la superiorità numerica andando vicina al gol con Grassi e con Antenucci. Al 34' occasionissima per i padroni di casa con Lazzari che conclude alto da ottima posizione. Ferraresi in vantaggio al 48' con Grassi che si avventa su un pallone respinto dalla difesa del Bologna e di controbalzo batte Mirante. Nel finale anche la Spal resta in 10 per l'espulsione di Mattiello e il Bologna spreca l'occasione per il pareggio con Destro che calcia alto da pochi passi a portiere battuto. Con questo successo la Spal sale a 23 punti scavalcando il Crotone mentre il Bologna resta fermo a quota 33.