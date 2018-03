Benevento, lieve malore per Vigorito

BENEVENTO, 3 MAR - Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha accusato un lieve malore: al momento si trova in una struttura sanitaria. La situazione clinica è stabile e sotto controllo. I medici, in via cautelativa, hanno gli consigliato un breve periodo di riposo e, quindi, domani, Vigorito non potrà assistere alla partita casalinga del Benevento con il Verona. Con la vittoria unico risultato a disposizione per continuare a sognare la salvezza, il Benevento ha svolto l'allenamento di rifinitura. Per il match di domani non è previsto il pienone. Ci saranno comunque anche poco meno di duecento tifosi ospiti, almeno secondo i dati della prevendita. Le previsioni dicono che alla fine sugli spalti ci saranno almeno undicimila spettatori.