Mazzarri,sarà dura ma dobbiamo ripartire

TORINO, 3 MAR - "Dobbiamo capire che sarà una partita dura, il Crotone verrà qui a dare battaglia ma noi dobbiamo ripartire dopo Verona". Walter Mazzarri non si fida del Crotone e del momento del Torino. "Stavolta - dice il tecnico granata - dobbiamo essere preparati, non come in quel bruttissimo primo tempo del Bentegodi. In questo momento non si guarda il nome della squadra che si va ad affrontare". Il preannunciato sciopero del tifo della Maratona sarà un altro fattore da tenere in considerazione dopo una settimana con episodi di contestazione da parte dei tifosi: "Dobbiamo vedere le cose dal lato positivo - la richiesta del tecnico -, naturalmente mi piacerebbe che durante la partita si facesse sentire il fattore campo. Speriamo di fare una bella partita e di portare i tifosi e gli scettici dalla nostra parte" Con Rincon in dubbio, Mazzarri si affiderà a Belotti in attacco con la speranza torni il 'Gallo' ammirato in passato: "Deve restare sereno, lavorare bene, la forma migliore arriverà quando meno ce lo si aspetta".