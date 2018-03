Derby: Gattuso, Milan non può sbagliare

CARNAGO (VARESE), 3 MAR - Rino Gattuso vuole "11 avvelenati in campo" contro l'Inter. "Ci giochiamo tutto, è come una finale se vogliamo ancora puntare alla Champions - ha detto l'allenatore del Milan alla vigilia del derby -. Voglio una squadra umile, che rispetta l'avversario e non si fa prendere dall'entusiasmo. L'Inter può ancora sbagliare, noi no, e se giochiamo con il braccino facciamo fatica. Non voglio sentire la parola stanchezza, abbiamo speso tanto ma queste partite vanno giocate con veemenza".