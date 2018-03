Oddo, sono più motivato che mai

UDINE, 3 MAR - "Superare la Fiorentina, riprendere il Torino, restare nella parte sinistra della classifica. Sono ancora più motivato di quando eravamo a due punti dall'Europa League". Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, sciorina gli obiettivi con cui affronterà questo finale di campionato. "Dal punto di vista dei tifosi, può aleggiare un pò di pessimismo, di sentimento negativo perché si vorrebbe sempre vincere. Ma io sono più che sereno. La squadra è in grandissima salute", spiega Oddo. "Se siamo arrivati a due punti dall'Europa ci abbiamo provato e ci proviamo tutt'ora ma non deve diventare una ossessione. Abbiamo 33 punti, ce ne mancano cinque o sei per la salvezza". Oddo sgombra anche il campo da dubbi sul suo possibile rinnovo contrattuale: "Se arrivo entro la 12/a posizione c'è il rinnovo automatico. Se no non ho l'opzione ma spero che pur se dovessi fallire quell'obiettivo la società mi rinnovi il contratto. Vorrei rimanere qui. Quindi se pensate che io non abbia più obiettivi vi sbagliate di grosso".