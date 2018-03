Atalanta: Gasperini, ora nuova stagione

BERGAMO, 3 MAR - L'Atalanta affronta la Samp dopo la doppia eliminazione in sei giorni da Europa League e Coppa Italia, ma il suo allenatore vuole voltare pagina: "Per noi inizia una nuova stagione. Prima era la diciassette-diciotto, adesso è diciotto e basta - spiega Gian Piero Gasperini -. Abbiamo fatto qualcosa di diverso ed emozionante, ma è finito. C'è un nuovo campionato di 13 partite e siamo attardati: vincere domani con la Sampdoria ci darebbe grande slancio per arrivare almeno al settimo posto". Non dà spazio alle recriminazioni dopo la mancata espulsione di Chiellini e il rigore generoso concesso per la spinta di Mancini a Matuidi nella semifinale di ritorno del trofeo nazionale con la Juventus: "Quella parte dei stagione si è conclusa, al di là di tutto, molto positivamente. Ora bisogna guardare avanti".