Spalletti, derby partita speciale

APPIANO GENTILE (COMO) - 3 MAR - "Icardi è prontissimo, non solo pronto. Il derby è una partita speciale che a giocatori forti dà sensazioni particolari": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della sfida con il Milan. "Le sensazioni sono bellissime. Si va a giocare la partita più bella del campionato - prosegue l'allenatore - Sappiamo dell'affluenza del pubblico e quanto ci tengano i nostri sportivi. Vogliamo determinare quello che sarà il nostro destino. Dobbiamo arrivarci nella maniera corretta, consapevoli della nostra forza e dell'importanza della partita. Abbiamo iniziato in maniera forte, poi c'è stato un momento di flessione, ma serve la faccia cattiva tutte le volte per raggiungere gli obiettivi".