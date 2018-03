Arbitro consulta Var e caccia barellieri

ROMA, 3 MAR - Singolare utilizzo della Var in Porto-Sporting Lisbona, con conseguente espulsione... dei barellieri. Sul risultato di 2-1, al 59', Fabio Coentrao ha dovuto usare le maniere forti per recuperare il pallone che un addetto della squadra medica aveva nascosto per impedirgli di eseguire la rimessa laterale. Lo spintone del giocatore al barelliere ha scatenato un parapiglia tra le due squadre. Una volta sedata la rissa, l'arbitro ha voluto rivedere l'accaduto con l'ausilio della video-assistenza. Risultato, barellieri espulsi e Coentrao perdonato, nonostante lo spintone.