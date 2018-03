Genoa: Ballardini, fragili senza fame

GENOVA, 2 MAR - Riparte dal Ferraris la corsa salvezza del Genoa sconfitto nell'ultimo turno a Bologna. "Senza la giusta fame siamo una squadra fragile, abbiamo bisogno di quella prerogativa. Noi per essere solidi dobbiamo fare tanta fatica", ha spiegato il tecnico Davide Ballardini. Ora il Cagliari altra formazione che gravita nelle zone basse della classifica. "Sarà importante fare una partita di grande attenzione e intensità - ha spiegato -. Abbiamo dimostrato che se siamo attenti in ogni fase della gara le difficoltà le creiamo, altrimenti se non abbiamo quella fame mostrata in tante partite tutto diventa più difficile. Cagliari? E' una squadra che non è certo stata costruita per essere nella posizione in cui si trova. Hanno giocatori forti e importanti e mi aspetto una partita difficilissima". Molte ancora le assenze. "Biraschi ha recuperato mentre non saranno ancora disponibili Rossi e Veloso" che si aggiungono agli infortunati Izzo e Taarabt.