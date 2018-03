Fifa, Infantino promuove la Var

ROMA, 2 MAR - Domani si saprà se la Var verrà utilizzata al prossimo Mondiale in Russia ma stando alle parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, la decisione dovrebbe essere scontata. Premiato a Barcellona dal 'Congress Sport Web' per il suo sostegno alla creazione del Video assistant referee, il n.1 del calcio mondiale collegato in video conferenza da Zurigo ha detto che il nuovo sistema "ha successo nel 99% dei casi e costituirà un enorme cambiamento per il mondo del calcio come fu quello del retropassaggio al portiere". Infantino si dice fiducioso sullo sviluppo della Var, considerato una rivoluzione necessaria: "Non è possibile che tutti vedano un errore in tv e l'arbitro no", spiega Infantino, aggiungendo che il tasso di successo con l'arbitraggio video "supera il 99%". Quanto all'inconveniente di fermare il gioco, il presidente Fifa ha detto che "molto è stato migliorato su questo tema, in media un minuto perso in ogni revisione, contro i 7 persi per le rimesse in gioco. Quindi, penso che ne valga la pena".