Chelsea, Conte attacca Abramovich

LONDRA, 2 MAR - Nuova stoccata di Antonio Conte a Roman Abramovich, chiamato a dimostrate le ambizioni del club in sede di mercato. Alla vigilia della sfida contro la capolista Manchester City il tecnico del Chelsea, tornato sotto pressione dopo aver perso il quarto posto in classifica, ha preso le distanze dai futuri obiettivi dei Blues. "Non è una questione per me, non posso parlare di ambizioni - la risposta di Conte -. E' la società che deve dimostrare di avere ambizioni, non l'allenatore. L'allenatore deve lavorare sodo tutti i giorni, ma è il club che deve capire quali sono i traguardi ragionevoli". Solo complimenti per i prossimi avversari, Dobbiamo avere grande ammirazione per questo club (il Manchester City, ndr), sta avendo una grande stagione. Ma quando ti impegni, e c'è sintonia tra tecnico e società, puoi lavorare nelle migliori condizioni, consapevole di poter spendere anche molti soldi. Quando unisci i punti, ovvero un buon tecnico, soldi da spendere e ambizioni, questo è il risultato".