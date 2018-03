Maltempo: in B rinviata Brescia-Entella

ROMA, 2 MAR - Brescia-Virtus Entella, gara dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B, è stata rinviata a data da destinarsi per maltempo. Lo comunica la Lega cadetta in seguito alla nota della Questura lombarda con ha segnalato la mancanza di sicurezza per la presenza di ghiaccio e neve in tutti i settori scoperti dell'impianto, nelle vie di accesso e nei camminamenti intorno allo stadio.