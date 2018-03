Clericus Cup, 2/a giornata con derby

ROMA, 2 MAR - Tornano in campo i sacerdoti e i seminaristi della 12ma Clericus Cup. Sabato e domenica è in programma la seconda giornata del mondiale vaticano promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell'Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. Sabato mattina il match clou del Girone A è Mater Ecclesiae-Collegio Messicano. Le squadre, entrambe vittoriose nella prima giornata, proveranno a ipotecare la qualificazione ai quarti. Nell'altra gara di fronte Gregoriana e i sacerdoti indiani del Collegio Damasceno: chi perde è praticamente fuori. Nel Girone B attesissimo il derby del Gianicolo fra i due seminari che hanno conquistato cinque delle ultime sei edizioni della Clericus Cup: North American Martyrs contro i campioni in carica del Collegio Urbano. L'altra partita in calendario domani è Pio Latino americano-Altomonte.