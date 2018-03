Milan, Li domenica a S.Siro per il derby

MILANO, 2 MAR - Il presidente del Milan, Li Yonghong, sarà in tribuna domenica sera a San Siro per assistere al derby, uno scontro diretto cruciale per le speranze rossonere di inseguire la qualificazione alla Champions League. Il proprietario cinese del club è atteso infatti domani mattina a Milano, circa due mesi dopo l'ultima volta, che risale a un'altra sfida contro l'Inter, quella vinta in Coppa Italia il 27 dicembre dalla squadra di Rino Gattuso.