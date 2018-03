Napoli, Mertens il benefattore

NAPOLI, 2 MAR - "Ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere tramite i social, ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare un video magari riesco a dare la voglia ad altri di farlo. Mi piacerebbe vedere anche voi farlo". Lo scrive su Twitter l'attaccante del Napoli Dries Mertens, in un post con un video che mostra il suo impegno, in prima persona, in alcune iniziative benefiche, dai canili alle corsie degli ospedali. Il Corriere della Sera ed il Corriere del Mezzogiorno avevano raccontato come l'attaccante del Napoli avesse sfidato il freddo di queste settimane per andare ad aiutare dei barboni per le strade della città, suscitando molta ammirazione in città non solo per le qualità calcistiche del giocatore ma anche per i suo impegno umano. Mertens oggi ha poi pubblicato il video esprimendo la speranza che il suo esempio possa essere seguito da tanti che lo ammirano in campo.