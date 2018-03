Di Francesco,a Napoli serve il risultato

ROMA, 2 MAR - "Nonostante la differenza di punti, abbiamo le potenzialità per poter fare bene a Napoli ma non possiamo permetterci i cali delle ultime partite perché abbiamo di fronte una squadra che veramente è in grande condizione fisica e psicologica". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta del San Paolo. "Bisogna lavorare tantissimo sull'aspetto mentale, dobbiamo crescere, avere maggiore continuità perché alle prime difficoltà non dobbiamo perdere il filo conduttore e uscire dalla partita - spiega -. Poche volte abbiamo ribaltato il risultato, è segno di un deficit che devo tenere in considerazione". "Abbiamo bisogno di fare risultato perché più andiamo avanti e meno possibilità ci sono per riprendere il posto in Champions" aggiunge quindi Di Francesco, confessando poi un debole per Mario Balotelli: "Lo allenerei tanto che volevo portarlo al Sassuolo. E' un giocatore di grandissimi mezzi, al di là delle caratteristiche e del carattere particolare".