Var, da prossima stagione anche in Liga

ROMA, 2 MAR - A partire dalla prossima stagione anche la Liga spagnola adotterà la Var. Lo hanno ufficializzato oggi la Federcalcio e la Lega spagnola che hanno nominato una task force per l'attuazione del progetto, composta da Carlos Velasco Carballo, Sergio Sanchez Castaer e Carlos Clos Gomez che lavoreranno al centro operazioni video nel campus della federazione a Las Rozas, vicino a Madrid. Gli arbitri e gli assistenti inizieranno il training per utilizzare il sistema di riproduzione video da subito. Il fornitore tecnologico scelto sarà MediaPro. In questa fase iniziale l'utilizzo del Var sarà offline, quindi senza alcun collegamento con il campo di calcio e l'arbitro in campo: un modo per testare il sistema in vista dell'esordio nella Liga 2018-2019.