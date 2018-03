Stadio Roma: Raggi,pronti a via cantieri

ROMA, 2 MAR - "Siamo riusciti a sbloccare l'impasse di chi ci ha preceduto e a rivoluzionare un progetto che ora è finalmente è esemplare dal punto di vista infrastrutturale e ambientale. A Roma riusciamo ad attirare grandi investimenti internazionali indicando noi le regole: legalità, rispetto dell'ambiente e progettazione high tech. E' tutto pronto per avviare i cantieri. Anche l'Anac, che vigilerà sugli appalti, ha espresso un giudizio positivo. Roma guarda al futuro". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ottocento milioni di investimento da parte dei privati, migliaia di posti di lavoro, aumento del Pil della città, meno cemento e più verde, opere pubbliche decisive per migliorare la viabilità e per mettere in sicurezza interi quartieri, qualità e tecnologie all'avanguardia secondo i migliori standard internazionali per cantieri e edifici. Lo scorso anno abbiamo approvato il progetto del nuovo stadio di Tor di Valle che presto prenderà forma grazie al nostro impegno", scrive.