Infantino, Iran aprirà stadi a donne

ZURIGO, 2 MAR - In Iran le donne appassionate di calcio avranno "presto" la possibilità di entrare negli stadi. Lo ha riferito il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aggiungendo che l'assicurazione gli è stata data personalmente dopo che al pubblico femminile era stato vietato l'ingresso in uno stadio di Teheran dove si trovava per un incontro. L'agenzia di stampa Irna, citando il ministero dell'Interno, ha riferito che ieri 35 donne sono state bloccate ai cancelli dell'Azadi Stadium, prima della partita tra Esteqlal e Persepoli. Infantino ha aperto oggi una conferenza della Fifa sulla parità sostenendo che il suo viaggio potrebbe aiutare "molte donne in tutto il mondo". "Spero, sono fiducioso, mi è stato promesso che le donne in Iran avranno presto accesso agli stadi di calcio" ha aggiunto Infantino, senza però chiarire a che livello sia stato preso questo impegno.